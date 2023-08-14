Стало известно о близком завершении разработки БТ-3Ф

Исследовательско-конструкторские работы (ИКР) по проектированию плавучего бронетранспортера БТ-3Ф, находятся на последних этапах завершения. Эти сведения поступили от источников, связанных с компанией "Высокоточные комплексы".

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Сообщается, что разрабатываемое изделие предназначено для эффективной транспортировки морской пехоты и сухопутных войск, а также может оказать огневую поддержку десантным операциям в условиях боевых действий.

Отличительной чертой данного бронетранспортера является его адаптивность к морским условиям с волнением водной поверхности до трех баллов. Согласно оценкам специалистов компании, транспортное средство может быть перевезено разными видами транспорта, включая автомобильный, воздушный (путем грузовой погрузки в самолеты типа Ил-76, Ан-124, либо на подвеске вертолета Ми-26), морской и железнодорожный.

В августе 2022 года исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков сообщил о завершении предварительных испытаний бронетранспортера БТ-3Ф. В феврале того же года в "Ростехе" подтвердили успешное прохождение водных испытаний БТ-3Ф в морских условиях.