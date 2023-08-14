Как вы лодку назовете - так она и поплывет

В России в настоящее время разрабатывается автономный бронированный автомобиль с названием "Зубило", предназначенный для использования в штурмовых группах. Эта информация была опубликована агентством РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу компании-разработчика, АО "Ремдизель".

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Среди функций этой перспективной машины выделяют возможность перевозки боеприпасов, грузов и раненых, а также возможность зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Новые продукты от компании "Ремдизель" будут представлены в текущем году на международном форуме "Армия". Кроме автомобиля "Зубило", также находится в разработке бронированный автомобиль "Титан", предназначенный для использования подразделениями ВДВ, разведки и спецназа.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил необходимость увеличения темпов производства на заводе "Ремдизель". Во время посещения предприятия он ознакомился с производственными процессами, включая модернизацию многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ. Шойгу подчеркнул: "Текущий график выполнения всех задач идет хорошо, даже с опережением. Если есть возможность, следует увеличивать темпы производства".