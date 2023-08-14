«Калашников» испытал одеяло «Эгиду»

Специалисты Научно-исследовательского института (входящего в состав холдинга «Калашников») успешно завершили испытания противоосколочного одеяла «Эгида». Сообщение об этом поступило из концерна в ТАСС.

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Продукт был подвергнут испытаниям на полигоне Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) с использованием гранат Ф-1 и РГН, сбрасываемых с расстояний 3 и 5 метров. При начальной скорости разлета осколков, превышающей 700 метров в секунду, одеяло продемонстрировало выдающиеся характеристики, удерживая более 85% осколков, которые попали в него.

При столкновении с одеялом, осколки теряют свою поражающую способность. Кроме того, одеяло успешно прошло испытание на прочность к пулевому воздействию: были проведены стрельбы из пистолета Стечкина на расстоянии 5 метров, и ни один выстрел не привел к пробою защиты, как отметили в холдинге.

Ранее Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора «Ростеха», информировал о том, что российские военные успешно протестировали новые бронежилеты «Оберег» в рамках специальной военной операции.

В апреле «Калашников» объявил о начале массового производства противоосколочных одеял, обладающих способностью остановить до 90% осколков боеприпасов.