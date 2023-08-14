Ракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

Адаптация авиационной ракеты "Вихрь", которая обычно запускается с вертолетов, под беспилотные летательные аппараты (БПЛА) находится в процессе. Президент компании "Калашников", Алан Лушников, поделился этой информацией с "Известиями". Он отметил, что для интеграции ракеты с беспилотным аппаратом требуется тщательная совместная работа с главным конструктором авиационного изделия. На данный момент все находится на этой стадии разработки.

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Пока не определено, будет ли ракета интегрирована в беспилотные комплексы в своем текущем виде или ей потребуются модификации. Процесс интеграции ракеты с беспилотными аппаратами – это сложная и длительная задача, подчеркнул Лушников.

Издание The Drive отметило в июне, что российские боевые вертолеты Ка-52, вооруженные управляемыми ракетами "Атака" и "Вихрь" с лазерным наведением и дальностью порядка шести и девяти километров соответственно, успешно уничтожают украинскую бронетехнику. Это связано с отсутствием в Вооруженных силах Украины современных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

В феврале "Ростех" сообщил, что авиационные ракеты "Вихрь" могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2.