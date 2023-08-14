В ДНР появились стреляющие гранатами автоматы

В Донецкой Народной Республике (ДНР) представили инновационные адаптеры, которые позволяют осуществлять выстрелы из автоматов гранатами и из гранатометов минами. По словам главы артели "Сепар" Виктора Межерицкого, данное устройство придает вторую жизнь реактивным двигателям, ранее неиспользуемым после выстрелов из ручных гранатометов РПГ-7. Теперь они могут быть приспособлены для выстреливания мин 82-го калибра из гранатометов. Одновременно уточняется, что дальность стрельбы с использованием переходника РПГ-7 составляет 500-600 метров, по сравнению с обычными минометами, способными поражать цель на расстоянии до трех километров. Этот инновационный подход облегчает вес оружия и позволяет разведчикам активно применять его при приближении к позициям.

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Такие же адаптеры обеспечивают возможность бросать гранаты РГД-5 и ВОГ-17 с помощью автомата АК-47. Устройства легко монтируются на ствол, что позволяет оперативно и эффективно метать гранаты на расстояние до 150-200 метров. Этот инструмент позволяет оперативно атаковать позиции и быстро смещаться.

Следует отметить, что данные технологии уже находятся на стадии тестирования в боевых подразделениях ДНР. В то же время, концерн "Калашников" продвигает разработку укороченной версии автомата АК-19, который будет способен использовать патроны НАТО 5,56 на 45 миллиметров. Этот продукт станет вторым в линейке, после более крупной и распространенной версии АК-19.