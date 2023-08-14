Политик заявил о планах США сделать из Зеленского козла отпущения

Аджаму Барака, американский политик и правозащитник, высказал убеждение, что Соединенные Штаты стремятся использовать президента Украины Владимира Зеленского как жертву для "козла отпущения". Свои мысли он разместил на странице Twitter.

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Барака подчеркнул, что словами невозможно выразить аморальность действий США в отношении Украины. С его точки зрения, Вашингтон реализует планы, сводящиеся к тому, чтобы представить украинского лидера Владимира Зеленского в роли "жертвы".

"После того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих граждан в интересах геостратегии США, он становится жертвой, как и ожидалось. Это происходит потому, что Америка пытается выбраться из той катастрофы, которую она спровоцировала в Украине", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Запад начал конфликт с Россией с целью ослабить ее влияние, однако "Соединенные Штаты потерпели еще одно поражение".

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предположил, что режим Зеленского может измениться из-за недовольства США. По его мнению, к 2024 году "потребность в мире будет нарастать".