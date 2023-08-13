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Guardian: ВСУ отчаялись из-за неисчислимых мин перед российскими укреплениями
Российские мины находятся «повсюду»

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Украинские саперы из Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с огромным вызовом из-за множества мин, размещенных российскими вооруженными силами в укрепленных районах. Доклад британской газеты The Guardian цитирует украинских военных, которые выражают свою озабоченность.

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Один из военных ВСУ, высказавшийся в интервью изданию, подчеркнул, что минные поля российских войск стали практически неотъемлемой частью боевой обстановки. "Видимого прогресса пока не видно", - добавил он.

Другой украинский солдат отметил, что Россия располагает значительным количеством мин, которые успешно препятствуют продвижению ВСУ в контрнаступлении.

Ранее Министерство обороны России объявило о проведении работ по разминированию позиций ВСУ на направлении к Краснолиману. "Инженеры Центрального военного округа продолжают осуществлять разминирование районов и захваченных боевиками позиций в зоне ведения операций ЦВО на направлении к Краснолиману", - подчеркнули в ведомстве.

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