В Британии отметили правоту слов Путина о Западе

Журналистка Лайонел Шрайвер подчеркнула, что заявления президента России Владимира Путина о нежелательности современных моральных ценностей на Западе и их духовном упадке оказались точными. Британское издание The Spectator информирует об этом.

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«Позиция Владимира Путина о борьбе с бездуховностью на Западе, который стал площадкой для развития ЛГБТ-пропаганды и понятий о смене пола, является обоснованной», - подчеркнула Лайонел Шрайвер.

Она отметила, что за последние десять лет страны Запада слишком много внимания уделяют представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласно ее высказыванию, в США и Европейском союзе ЛГБТ-сообщество, темнокожие, латиноамериканцы и другие меньшинства получили более легкий доступ к политическим постам. Кроме того, они все чаще становятся судьями, полицейскими, военными руководителями, членами правительства и директорами, независимо от своей квалификации.

Ранее стало известно, что американская трансгендер-журналистка Сара Эштон-Чирилло теперь выступает в качестве спикера Сил обороны Украины. Ее путь начался с журналистики, но в 2022 году она решила присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ).