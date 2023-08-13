Стартовая цена продвинутых дронов США — около 16 тысяч долларов

Согласно донесениям The Wall Street Journal (WSJ), бывший офицер разведки американских ВМС, Остин Грей, раскрыл информацию о том, что США не осуществляют масштабное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Как отмечает эксперт, на данный момент цена на передовые дроны в Соединенных Штатах начинается от 16 тысяч долларов. Тем не менее, он подчеркивает, что рынок не насыщен дронами, подходящими для массового производства и применимыми для украинских военных потребностей. Грей акцентирует внимание на том, что компании не ориентированы на создание недорогих одноразовых беспилотников, необходимых украинским войскам.

Исходя из его информации, некоторые производители отказались от тестирования беспилотных аппаратов на Украине из-за сложных рабочих условий.

Ранее стало известно, что специалисты из Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) РФ намерены проанализировать добытый в зоне специальной военной операции (СВО) беспилотный аппарат американского производства.