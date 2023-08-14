Полковник Макгрегор: учения России и КНР у берегов Аляски возмутило власти США

Бывший советник руководителя Пентагона, Дуглас Макгрегор, дал свой комментарий по поводу проведения совместных военно-морских учений российского и китайского флотов у побережья Аляски. В своем блоге на платформе YouTube, он подчеркнул, что в течение длительного времени Россия следила за действиями НАТО в Балтийском море. Москва неоднократно предостерегала Запад о рисках подобных маневров и призывала перенести учения подальше от своих границ. Несмотря на это, США игнорировали эти предупреждения.

реклама

По аналогичной логике сложилась ситуация у побережья Китая. Макгрегор отметил, что проведение совместных учений России и Китая возмутило американские власти. Он подчеркнул, что российский и китайский флоты начали учения в северной части Тихого океана, далеко от территориальных вод США. Это место ранее не использовалось для подобных мероприятий.

Ранее корабли России и Китая уже осуществляли совместное патрулирование в Тихом океане. Кроме того, с 20 по 23 июля прошли совместные российско-китайские военные учения под названием «Север. Взаимодействие-2023», которые состоялись в Японском море.