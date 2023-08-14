Это было сказано в интервью Fox News

Решение американских властей о разблокировке активов Ирана на сумму в шесть миллиардов долларов в соответствии с соглашением об обмене заключенными может поддержать увеличение террористических операций на Ближнем Востоке и подкрепить амбиции Тегерана в отношении ядерного оружия. В связи с этим председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США, Майкл Маккол (республиканец из Техаса), выразил беспокойство в интервью телеканалу Fox News.

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"Еще при (прежнем президенте США) Бараке Обаме в Иран было отправлено 400 миллионов долларов наличными и были предоставлены самолеты. Я, как и многие, стремлюсь вернуть этих американцев домой. Однако мы обязаны тщательно взвесить обстоятельства", - подчеркнул Маккол. Он выразил уверенность в том, что передача средств Ирану может означать поддержку "проводимых Тегераном прокси-войн и террористических операций". К тому же, согласно его мнению, это может ускорить стремление Ирана к наращиванию ядерного арсенала.

"В настоящее время снова начали обсуждать возможное возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (по иранской ядерной программе), и на мой взгляд, это может привести к законному обоснованию Ираном наличия ядерного оружия", - отметил Маккол.

Ранее The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила о соглашении США с Ираном по вопросу обмена заключенными. 10 августа Вашингтон подтвердил освобождение пятерых американцев из иранской тюрьмы, где они находились под арестом.

12 августа стало известно, что США разблокировали активы Ирана на сумму в шесть миллиардов долларов, ранее замороженные в Южной Корее в рамках соглашения об обмене заключенными. Председатель Центрального банка Ирана, Мохаммад Реза Фарзин, заявил, что эти средства будут направлены на приобретение товаров, не подпадающих под санкции.