Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к мирному урегулированию ситуации

Лидеры восстания в Нигере объявили о своей готовности разрешить напряженную ситуацию с государствами Западной Африки, которые осудили их действия и выразили намерение вмешаться в ход событий с использованием военной силы. Эту информацию привел в своем заявлении шейх Абдуллахи Бала Лау, возглавляющий нигерийскую делегацию. После нескольких часов переговоров с лидером военной хунты, генералом Абдурахманом Чиани, стало известно о готовности идти на дипломатический диалог. Были также выделены исторические связи, объединяющие Нигер и Нигерию.

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13 августа поступила информация о том, что объединение профсоюзов трудящихся Нигера потребовало немедленной отмены строгих санкций, принятых Экономическим сообществом стран Западной Африки и Западноафриканским экономическим и валютным союзом. В дополнение к этому, руководство профсоюза выразило поддержку военным, которые пришли к власти в Нигере. Их действия были охарактеризованы как освобождение народа от влияния Франции, стремящейся сохранить свою доминирующую роль над африканскими нациями.

События переворота в Нигере произошли 26 июля. Президентская гвардия свергла президента страны Мохамеда Базума.