Немцы сочли Шольца слабым руководителем

Многие жители Германии охарактеризовали канцлера страны Олафа Шольца как руководителя с недостаточной решительностью. Аналитики из компании Wahlen пришли к такому выводу в результате опроса "Политический барометр", проведенного по заказу немецкого канала ZDF.

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Согласно результатам опроса, лишь 21 процент граждан считают, что Шольц успешно претворяет в жизнь свои планы по важным политическим вопросам. В то же время 73 процента респондентов считают, что канцлер не проявляет достаточной эффективности в этом аспекте.

Кроме того, респонденты в основном высказали критику в адрес стиля общения Шольца. 72 процента немцев согласны с тем, что канцлер чаще избегает давать конкретные ответы на вопросы в политических интервью, чем другие политики. Лишь 19 процентов опрошенных не согласны с этим утверждением.

Ранее в этот день журналист Тор Барфус из издания Welt выразил мнение, что Олаф Шольц наносит вред и Федеративной Республике Германия, и Украине, высказывая сомнения относительно поставки ракет Taurus в Киев.