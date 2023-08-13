Стало известно о надежде Запада принудить Россию к переговорам

Западные союзники Украины питали надежду, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынудит Россию приступить к переговорам. Данные, полученные из Wall Street Journal (WSJ), свидетельствуют о том, что американские и другие западные официалы рассчитывали на серьезные достижения украинской армии, которые бы нанесли столь сильный урон российским силам, что президент Владимир Путин был бы вынужден в ближайшие месяцы принять участие в переговорах для разрешения конфликта. Однако на данный момент дипломаты приходят к выводу, что вероятность этого сценария невелика.

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Эксперты WSJ отмечают, что попытки Украины восстановить потерянные территории могут продолжаться еще долгие месяцы. Прецеденты прошлых конфликтов показывают, что подобные столкновения иногда растягиваются на годы и даже поколения. Согласно информации, поступившей от высших военных руководителей США, существует осведомленность о том, что повторить успешное продвижение украинских войск, как это было в прошлом году, будет непросто. Следовательно, представители западных политических кругов начинают обдумывать возможность подготовки Киева к следующему весеннему наступлению.

Ранее Себастьян Лекорню, министр вооруженных сил Франции, сообщил, что уже в начале августа страна выполнила поставленную на весь 2023 год цель по обучению бойцов ВСУ. Около шести тысяч человек прошли необходимую подготовку. Несмотря на ранние успехи, Париж намерен продолжить укреплять украинские вооруженные силы через обучение и поддержку.