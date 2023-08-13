Вместо отправки Taurus Кречмер призвал к «новым интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада»

Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии, высказал свою позицию относительно поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину. В своем эксклюзивном интервью для Der Spiegel он подчеркнул, что подобные действия могут вызвать серьезные дипломатические и политические последствия, особенно в контексте сложной ситуации на мировой арене. Кречмер выразил сомнения относительно целесообразности поставок, ссылаясь на потенциальные риски для стабильности в регионе.

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Он также призвал к размышлениям о том, какие сообщения эти поставки отправляют международному сообществу и какое влияние они оказывают на динамику отношений между странами. Премьер-министр выразил обеспокоенность нарушением ряда установленных Германией "красных линий", начиная с поставок танков Leopard и, возможно, проложившим путь к дальнейшим непредсказуемым шагам.

Однако Михаэль Кречмер также подчеркнул, что Германия исходит из ответственного и сбалансированного подхода в своей внешней политике. Он предложил вариант интенсивных дипломатических усилий как альтернативу, позволяющую поддерживать мирное разрешение конфликтов. Он подчеркнул, что перед принятием окончательного решения о поставках Taurus важно тщательно проанализировать все возможные последствия и учесть интересы всех сторон.

Интересно отметить, что даже в условиях такой дискуссии, 11 августа агентство Reuters сообщило о начале переговоров Германии с компанией-производителем ракетных систем MBDA относительно поставок ракет Taurus в Украину. Это говорит о сложной дилемме между необходимостью обеспечения безопасности и учетом глобальных геополитических факторов.