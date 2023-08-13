Трудящиеся Нигера потребовали немедленной отмены санкций

Профсоюзы трудящихся Нигера настойчиво требуют немедленной отмены жестких санкций, введенных Экономическим объединением стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС) в отношении их страны, как информирует государственный телеканал Нигера, RTN.

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В официальном заявлении руководства профсоюзов говорится: "Наше решительное осуждение адресовано жестким санкциям, примененным ЭКОВАС и ЗАЭВС в отношении Нигера. Мы настаиваем на незамедлительной отмене данных санкций. Помимо этого, мы выражаем недовольство по поводу действий Нигерии, прекратившей поставки электроэнергии в нашу страну, что нарушает заключенный ранее двусторонний контракт."

Представители профсоюзов также выразили поддержку военным, которые пришли к власти в Нигере и освободили народ от "диктата Франции, стремящейся поддерживать контроль над африканскими нациями". Они также высоко оценили патриотические усилия мятежников, направленные на обеспечение безопасности и территориальной целостности страны, и выразили благодарность государствам, поддерживающим усилия народа Нигера в обеспечении мира и справедливости.

Согласно информации Al Arabiya, мятежники, осуществившие государственный переворот в Нигере, не согласны с условиями, предложенными ЭКОВАС. Военные, возглавляющие переворот, остаются непреклонными в отношении предъявленных требований.