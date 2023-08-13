Бывших разведчиков не бывает - старая поговорка

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, выразил свою точку зрения относительно политики России, включая её воздействие на ситуацию на Украине, в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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Ларри Джонсон подчеркнул, что ЦРУ продолжает распространять мнение о том, что Россия активно стремится к воссозданию Советского Союза. Однако, по его мнению, такой взгляд недостаточно обоснован и не отражает текущей реальности.

Более того, Ларри Джонсон выразил убеждение, что политика, которую проводит Вашингтон и которая направлена на ослабление России, не является наилучшим подходом.

Ранее, в августе, бывший советник ЦРУ, Джим Рикардс, высказал свою точку зрения относительно стратегии Соединенных Штатов в отношении Украины. По его мнению, США нацелены на достижение временного перемирия на Украине, чтобы переоснастить вооруженные силы и оказать воздействие на Россию. По сути, он считает, что такой паузе в боевых действиях предстоит послужить возможностью для отдыха и укрепления армии Соединенных Штатов.