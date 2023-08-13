И летят на 200км, но сбиваются современной ПРО

Украинские ракеты С-200, которые предприняли попытку атаковать Крымский мост, обладают значительной разрушительной мощью. В соответствии с высказыванием военного эксперта, капитана запаса первого ранга Василия Дандыкина, эти ракеты, разработанные советскими специалистами, были модифицированы для применения в атакующих задачах. Прогнозируется, что радиус действия этих ракет составляет около 200 километров.

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Эксперт также подчеркивает, что ракета С-200 обладает впечатляющим объемом взрывчатки, предназначенной для поражения объектов на больших высотах и на больших расстояниях. Эти ракеты оснащены зарядами, которые взрываются вблизи цели, причиняя ей значительный ущерб. Несмотря на то, что данное оружие было разработано в 1960-х годах, оно было адаптировано для нанесения ударов по наземным целям.

Эксперт отмечает, что ракеты С-200 могут быть успешно уничтожены системами противовоздушной обороны, ответственными за безопасность воздушного пространства над Крымским мостом. Предыдущие попытки атаки моста при помощи подобных ракет были успешно отражены российскими противовоздушными силами.

Попытка атаки была предпринята несколько часов назад, но оперативные действия российских ПВО сорвали этот план. Сергей Аксенов, глава Крыма, подчеркнул, что в районе Керченского пролива было нейтрализовано две украинские ракеты, и Крымский мост не пострадал от инцидента.