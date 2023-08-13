Германия активизирует ВСУ современными дронами разведки

Германия стимулирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) к активным операциям в сфере разведки, диверсий и террористической деятельности. Аналитик военных вопросов и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, Александр Перенджиев, разъясняет, что передача современного разведывательного беспилотника LUNA NG Киеву направлена именно на эту цель.

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Перенджиев подчеркивает, что LUNA NG были разработаны с акцентом на снижение уровня шума. Применение электрической тяги вместо двигателей внутреннего сгорания значительно уменьшает шумность дрона. Сочетание этой технологии с легким корпусом позволяет добиться незаметности. Несмотря на то, что первоначально эти беспилотники разрабатывались для промышленных и сельскохозяйственных нужд, предполагается, что они будут применяться в роли разведывательных средств. Дрон способен провести в воздухе до 12 часов, преодолевая расстояния свыше сотни километров.

По мнению Перенджиева, обнаружение этого дрона потребует не только использования радиолокационного оборудования, но и применения стандартных методов визуального наблюдения. Возможно, только другие беспилотники смогут выявить его присутствие. Он также предполагает, что этот дрон может служить связующим звеном между разведывательными и диверсионными группами. Следовательно, для предотвращения угрозы, связанной с использованием данных беспилотников, требуется их обнаружение и уничтожение.

Rheinmetall, немецкий оборонный концерн, намерен поставить ВСУ современные разведывательные беспилотники LUNA NG до конца 2023 года. Помимо их функции разведки, LUNA NG могут также предоставлять сеть LTE, а также вмешиваться в сети связи, перехватывая или блокируя передачу данных.