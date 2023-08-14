Новейшее оружие с впечатляющей адаптивностью и функциональностью

Концерн "Калашников" представил новейшее достижение - укороченный автомат АК-19, спроектированный с возможностью использования патронов стандарта НАТО. Сообщается, что компактное оружие уже представлено в демонстрационном центре компании.

АК-19, согласно официальным данным, обладает способностью стрелять малоимпульсными патронами НАТО калибра 5,56 на 45 мм. Этот прорыв становится вторым в линейке, идущей за более крупной версией АК-19, также поддерживающей данный тип боеприпасов.

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Стоит подчеркнуть, что те же патроны НАТО могут быть использованы и в винтовке Чукавина, спроектированной для замены снайперской винтовки Драгунова. Речь идет о патронах калибра 7,62 на 51 мм. Кроме того, в данной винтовке также возможно применение российского винтовочного патрона калибра 7,62 на 54 мм.

Ранее было объявлено, что серийные поставки модернизированной версии автомата Калашникова АК-12 для Вооруженных сил РФ начнутся в текущем году. В настоящее время концерн активно занимается разработкой вооружений для экипажей самолетов, постоянно усовершенствует беспилотные системы и работает над инновационными боеприпасами с барражированием.