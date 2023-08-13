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Польша закупит тысячу танков К2 у США и Южной Кореи
Сделка подчеркивает стремление Польши к безопасности

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Польская армия совершает значимый шаг, заключив сделку с Южной Кореей на приобретение тысячи танков для укрепления своей обороноспособности. Об этом объявил Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши.

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Важным аспектом вооружения бронетанковых частей является выбор надежных поставщиков, в данном случае - США и Республика Корея. Ожидается, что в рамках соглашения будет закуплено тысяча современных танков K2.

В июле этого года Мариуш Блащак сообщил о планируемой поставке разнообразной военной техники от Южной Кореи, включая 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9, а также трех эскадрилий истребителей FA-50. Этот шаг укрепит обороноспособность Польши и укажет на ее стремление к поддержанию мира и стабильности.

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