Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил об огромных потерях из-за провала наступления ВСУ

Организация контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приравнивается к совершению преступления, как утверждает Ларри Джонсон, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Джонсон отмечает, что западные политические круги теперь признают то, что он говорил уже несколько месяцев: Украине не удалось достичь успеха в своих контрнаступательных усилиях.

В качестве подтверждения своей точки зрения, Джонсон утверждает, что Киеву не хватало современного вооружения, включая мобильные системы противовоздушной обороны, для успешного проведения наступательных операций.

Потери в ВСУ, по его словам, оказались ошеломляющими и составили 60 тысяч человек. Этот эксперт заключает, что произошедшее с украинскими военными можно охарактеризовать как преступление.

Ранее в Германии было замечено, что трудности, с которыми сталкивается контрнаступление ВСУ, связаны в том числе с тактикой малых групп. Эта тактика препятствует ВСУ в полной мере использовать свою ударную силу бригад.