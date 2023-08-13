Но это все равно меньше скрепных 146%

В эксклюзивном интервью для журнала Times, бывший президент США, Дональд Трамп, утверждает, что вероятность его возвращения к власти на выборах 2024 года приближается к астрономическим 100 процентам.

реклама

Трамп уверен, что с легкостью превзойдет нынешнего главу государства, Джо Байдена в случае их повторной конфронтации на выборах следующего года, повторив эпическую борьбу, разыгравшуюся между ними в 2020 году.

Он также утверждает, что в рядах республиканцев не найти достойных соперников, способных составить ему конкуренцию. Касаясь вопроса о Роне Десантисе, Трамп уверяет, что даже перспективный Десантис едва ли может навязать борьбу.

Предварительно он высказывает мнение о том, что судебные процессы, касающиеся его лично, следует запускать лишь после окончания выборов в 2024 году. Начало судебного разбирательства по делу о событиях в Капитолии запланировано на 2 января следующего года. На взгляд экс-президента это будет являться вмешательством в избирательный процесс, так как оно совпадает с началом избирательной кампании в ряде штатов.