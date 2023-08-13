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Российская истребительная успешно сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушном пространстве над территорией Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение о данном инциденте поступило от Министерства обороны Российской Федерации в воскресенье, 13 августа.
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Согласно предоставленной информации, это произошло вблизи населенного пункта Брусовка. В течение последних 24 часов российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и аннулировали восемь реактивных снарядов, выпущенных системой залпового огня HIMARS.
Ранее в этом месяце также было заявлено о том, что российские противоракетные комплексы уничтожили украинский боевой вертолет Ми-24 на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Этот инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Михайловка.