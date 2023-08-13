Концерн «Калашников» сообщил, что винтовки СВЧ поставят в войска до конца года

Главный инженер концерна "Калашников" Сергей Уржумцев предоставил ясную информацию о сроках доставки первой значительной партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) для российской армии. Согласно его словам, данное событие планируется реализовать до конца текущего года, как сообщает агентство ТАСС.

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"В соответствии с нашим планом выполнения государственного оборонного заказа, мы стремимся завершить поставку первой крупной партии оружия для вооруженных сил до завершения текущего года", — подчеркнул Уржумцев.

Проектируемая снайперская полуавтоматическая винтовка Чукавина разрабатывается для калибра 7,62х54 миллиметра и намерена заменить собой снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Новое оружие останется совместимым с магазинами предшествующей модели. Ранее сам Сергей Чукавин, в честь которого дано имя этой винтовке, раскрыл информацию ТАСС, указав, что новая модель обеспечивает улучшенную точность стрельбы на 25-30 процентов по сравнению с винтовкой Драгунова.

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