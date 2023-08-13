Министр обороны Польши Блащак: американские вертолеты закроют Брестские ворота

Польша намеревается защитить свою приграничную территорию с Белоруссией с помощью американских вертолетов. Министр национальной обороны Польши, Мариуш Блащак, заявил, что Варшава ожидает одобрения своего запроса на приобретение вертолетов Apache от Конгресса США. Планируется использовать эти вертолеты в сочетании с танками Abrams для укрепления обороны на восточной линии страны, в частности, в районе Брестских ворот. Предполагается создание непреодолимой барьерной системы, способствующей обеспечению безопасности данной территории.

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На данный момент вдоль границы уже размещены южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и артиллерийские системы HIMARS.

Кроме того, Польша и США собираются провести совместные военные учения в августе под Варшавой, в ходе которых планируется задействовать американские вертолеты Apache. Посол США в Польше, Марк Бжезиньский, подтвердил информацию о предстоящих маневрах, которые будут проводиться на полигоне в Надажине.