Вагнера забыл добавить до кучи

За последний год, нелегальные пересечения границы Польши были зарегистрированы более 16 тысяч раз, сообщил Матеуш Моравецкий, премьер-министр страны, в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он утверждает, что за это явление отвечают российские и белорусские органы власти.

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Моравецкий высказал мнение, что данное явление представляет собой часть согласованной инициативы России и Белоруссии, направленной на дестабилизацию Польши и ослабление единства внутри Евросоюза. Премьер-министр отметил, что эти две страны цинично использовали мигрантов как средство для оказания удара по польским структурам безопасности и даже разъединению европейских государств.

Тем временем, официальные представители России и Белоруссии отвергли обвинения, предъявленные Польшей. Власти Минска утверждают, что Варшава вынуждает мигрантов возвращаться на белорусскую территорию и нарочно обостряет ситуацию с беженцами. В то же время, Москва подчеркивает, что европейские страны самостоятельно создали условия для притока сотен тысяч мигрантов и теперь пытаются избавиться от ответственности.

Начиная с августа текущего года, случаи нападения нелегальных мигрантов на польских пограничников на границе с Белоруссией стали более частыми. Подобные инциденты включают атаки петардами во время попыток задержания.