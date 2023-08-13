Контакты между ЭКОВАС и мятежниками продолжаются

Информация поступившая от саудовского телеканала Al Arabiya свидетельствует о том, что военные, совершившие государственный переворот в Нигере, отказываются соглашаться с условиями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Военные лидеры, стоящие во главе переворота, демонстрируют жесткость и не проявляют готовности идти на компромиссы в отношении выдвинутых требований ЭКОВАС. Тем не менее, следует отметить, что продолжаются контакты между ЭКОВАС и мятежниками, что свидетельствует о продолжающемся диалоге.

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По последним данным, жители столицы Нигера, Ниамея, начали массово покидать город и направляться в соседние населенные пункты из-за возможной угрозы вторжения со стороны стран ЭКОВАС. Кроме того, в городе возникли проблемы с водоснабжением, а также продолжительное отключение электроэнергии оставило его жителей без необходимых ресурсов.

Представители государств ЭКОВАС предварительно договорились о неотложной военной операции в Нигере, стремясь как можно скорее навести порядок в ситуации, сложившейся после переворота.