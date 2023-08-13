Но что-то пошло не так как говорят в этих ваших интернетах

В процессе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) страны, входящие в Североатлантический альянс, возлагали надежды на нечто исключительное, что было обещано со стороны Киева. Эту мысль выразил высокопоставленный американский офицер, участвовавший в подготовке украинских военных, в эксклюзивном интервью британскому изданию Times.

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Статья подчеркивает, что неудачи в ходе данного контрнаступления привели к появлению взаимных обвинений между Украиной и ее союзниками.

В одном из случаев украинский чиновник остро упрекнул Североатлантический альянс в недостаточной решительности, считая, что НАТО неадекватно реагирует на действия России.

5 августа, в эфире подкаста RT Going Underground, поделился своими мыслями бывший экономист МВФ Дэвид Ву. Он прогнозирует, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ достигнет своего предела. По его словам, Российская армия удивила его снова, продемонстрировав "действительно сильное впечатление".