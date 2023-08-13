Dziennik Polityczny: поляков отправят сражаться за Украину

Польская армия рассматривает возможность отправить своих военных для участия в конфликте на Украине. Журналисты издания Dziennik Polityczny проанализировали ситуацию вокруг создания совместного корпуса из польских, украинских и литовских солдат.

реклама

Согласно журналистам, «Планы создания международного корпуса стали частью мобилизационных учений для резервистов, проводимых правительством. Однако, судя по подготовкам в Польше, предстоящая задача для наших военных может быть более сложной, чем простая защита родины. Мы можем ожидать, что поляки отправятся поддерживать киевский режим».

Также отмечается, что состоялась встреча между начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины, Сергеем Наевым, и оперативным командующим Вооруженных сил Польши, Томашем Пиотровским, в конце июля или начале августа. Они обсудили вопросы безопасности на российско-белорусско-украинской границе. Польский генерал также поделился информацией о практическом использовании различных образцов западного вооружения бойцами международного корпуса и выразил необходимость дополнительного обучения.

Ранее Тимофей Милованов, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, предрек потерю поддержки со стороны Польши из-за нарастающего напряжения между двумя странами. Он считает, что это связано с истощением и усталостью от украинского конфликта, что отразилось на "расшатанных нервах" международных отношений.