В МИД КНР объяснили кризис в Тайваньском проливе манипуляциями США против Китая

Согласно высказыванию официального представителя Китайского Министерства Иностранных Дел, Соединенные Штаты Америки пытаются активно использовать вопрос о Тайване в своих манипуляциях, направленных против Китая. Отмечается, что именно в этой стратегии кроется глубинная причина кризиса, развивающегося в Тайваньском проливе. Это заявление было представлено МИД КНР с ссылкой на информацию, опубликованную агентством Xinhua и распространенную через ТАСС.

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В документе подчеркивается: «Факты снова подтверждают, что главным драйвером постоянной напряженности является стремление тайваньских властей опираться на поддержку Соединенных Штатов в своих попытках достичь формальной независимости. Это сопровождается настойчивыми усилиями США использовать Тайвань как средство для ограничения влияния Китая». Официальные представители Китая обвинили Вашингтон в такой политической стратегии.

В предыдущих сообщениях отмечалось, что Лай Чинг-дэ, занимающий должность вице-президента Тайваня и претендующий на победу на выборах президента в 2024 году, намеревается посетить Нью-Йорк и Сан-Франциско. Поступившие данные свидетельствуют о том, что Китай выразил официальное недовольство по поводу настойчивости американской стороны в организации такого визита и обеспечении транзита заместителя главы администрации Тайваня через Соединенные Штаты.