Переговоры между Хантером и прокурором в тупике

Президент США Джо Байден столкнется с препятствиями в ходе предвыборной кампании из-за расследования, связанного с его сыном, которое было возложено на спецпрокурора. Это стало известно по сообщению Reuters.

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Источник из Демократической партии, занимающий высокий пост, подчеркивает, что такой ход Министерства юстиции может серьезно осложнить работу избирательного штаба президента в проведении предвыборной агитации. Ожидается, что это повлечет за собой ограничения в подходе к обсуждению ключевых тем, включая экономику, вопросы безопасности и другие важные аспекты.

Источник также отмечает, что демократы рассчитывали на достижение соглашения между Хантером Байденом и прокурором Дэвидом Вайсом из штата Делавер. Однако переговоры зашли в тупик.

Как ранее стало известно, Дэвид Вайс был назначен спецпрокурором для расследования дела, связанного с деятельностью Хантера Байдена. Его новый статус дает ему дополнительные полномочия в рамках расследования вопросов, связанных с коммерческими активностями сына президента США.