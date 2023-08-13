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Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента
Лиман-Тингуири назвал эту ситуацию недопустимой и призвал мир не терпеть происходящее

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Посол Нигера в США, Мамаду Киари Лиман-Тингуири, официально обвинил мятежников, которые осуществили военный переворот в африканской стране, в совершении жестокой пытки голодом недавно свергнутого президента Мохаммеда Базума. Согласно донесениям Associated Press (AP), Лиман-Тингуири, тесный союзник Базума, сообщил, что мятежники удерживают Базума в без оконной подземной камере своей резиденции, где он лишен доступа к газу, электричеству и пище.

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Дипломат назвал этот акт "не только бесчеловечным, но и грубым нарушением международного права". Он призвал мировое сообщество к немедленным действиям и осуждению этой ситуации.

В ответ на этот, свергнутый военным переворотом президент Нигера, Мохаммед Базум, продолжает отказываться покидать свой пост, и даже обратился к Соединенным Штатам и международной общественности с просьбой о поддержке для восстановления конституционного порядка в стране.

События, произошедшие в ночь на 27 июля, когда нигерские вооруженные силы объявили об отстранении Базума и передаче власти "Национальному совету спасения родины", вызвали глобальную тревогу. В результате введены ограничения, включая закрытие границ, приостановку действия конституции и запрет на политические деятельности. Евросоюз отреагировал на мятеж, приостановив финансовую помощь Нигеру.

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