Эти ракеты стали настоящим камнем преткновения

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал беспокойство своими длительными размышлениями относительно поставки ракет Taurus в Киев. Эта задержка может оказать негативное воздействие как на ФРГ, так и на Украину. Обозреватель Welt, Тор Барфус, подчеркнул, что данная пауза подрывает доверие к политическому лидеру и его способности принимать обоснованные решения.

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По мнению Барфуса, Шольц слишком часто использует аргумент "страха эскалации" в качестве оправдания своей позиции. Такие неопределенности только усиливают недовольство его лидерством, добавил журналист.

В то же время, Барфус подчеркнул, что ракеты Taurus не окажут революционного воздействия на тактику военных действий. Ранее Шольц заявил, что на текущий момент никакие изменения в обсуждениях о поставках ракет не произошли. Он также акцентировал внимание на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что правительство Берлина находится в стадии переговоров с производителем ракетных систем MBDA относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Отмечается , что депутаты бундестага оказывают давление на немецкое правительство в этом вопросе.