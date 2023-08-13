Япония и Замбия подписали соглашения о сотрудничестве в добыче никеля и кобальта

Япония и Замбия заключили соглашения о сотрудничестве с целью совместной добычи полезных ископаемых, таких как медь, никель и кобальт, которые находят применение в производстве аккумуляторов. Эти меморандумы были подписаны в ходе официальной поездки министра экономики, торговли и промышленности Японии, Ясутоси Нисимуры, в Замбию. Этот стратегический шаг позволит Замбии привлечь инвестиции от Японии для развития горнодобывающей отрасли и совершенствования процессов обработки сырья, что повысит стоимость этих ценных ресурсов.

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Президент Замбии, Хакаинде Хичилема, выразил оптимизм относительно активного сотрудничества с Японией и расширения вложений в горнодобывающий сектор. Одной из ключевых причин такого сотрудничества для Японии стала необходимость обеспечения доступа к природным ресурсам, необходимым для производства электромобилей, а также желание противостоять конкуренции с Китаем в этой области. Важно отметить, что перед своей поездкой в Замбию, министр Нисимура также расширил сотрудничество в области добычи полезных ископаемых в Демократической Республике Конго.

Ранее Япония ввела ограничения на экспорт большинства своих автомобилей, включая электрокары, в Россию. Эксперты предсказывают, что такие ограничения могут привести к ежедневным потерям в размере до 100 миллионов иен (приблизительно 700 тысяч долларов) для страны-производителя.