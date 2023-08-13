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В США восхитились российскими истребителями на Украине
Они прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем американские или китайские аналоги

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Российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали высокую эффективность в ходе военных действий на Украине, как сообщает издание Military Watch.

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Согласно статье, истребители Су-57 проявили свою эффективность как в воздушных боях, так и в выполнении задач по уничтожению систем ПВО Украины. Отличительной чертой этих истребителей стало их успешное прохождение интенсивных боевых испытаний, превосходящих по масштабу те, которые прошли американские и китайские аналоги. Эксперты подчеркивают, что Су-57 продемонстрировали способность эффективно справляться с сложными задачами на практике.

Сообщение России от 4 августа также указывает на создание ракет малой дальности нового поколения РВВ-МД2 для Су-57. Эти ракеты опережают аналогичные американские разработки на 5-10 лет и уже находятся на этапе вооружения. Новые ракеты получили инерциальную систему управления, обеспечивая возможность поражения целей с любого ракурса, как подчеркнули эксперты.

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