Подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств

Китайское издание Global Times сообщило, что некоторые лидеры западных стран не были приглашены на форум "Пояс и путь" в Пекине. Опираясь на анонимный источник, издание отметило, что хотя подавляющее большинство приглашений получили руководители развивающихся стран, ряд представителей развитых государств не включены в список приглашенных.

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Статья подчеркивает, что Китай придает важность качеству и эффективности форума "Пояс и путь", а не просто его масштабу или количеству участников. Это относится как к приглашениям лидеров, так и к соглашениям о будущем сотрудничестве.

Публикация также опровергает заявления западных СМИ о том, что европейские лидеры не намерены принимать участие в форуме. Global Times подчеркивает, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о своих ожиданиях по поводу приезда российского лидера Владимира Путина на саммит инициативы "Один пояс, один путь", запланированный на октябрь в Китае.

Конечно, важным событием является также информация о планируемом посещении Китая президентом России в осенний период. Этот визит был обусловлен полученным официальным приглашением на форум. Во время поездки акцент будет сделан на вопросы торгово-экономического сотрудничества и мировой обстановки, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.