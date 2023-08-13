Он предсказал негативное будущее для украинской армии, указав на усиление российских войск благодаря развитию военной индустрии и ресурсам

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предостерегает о значительных изменениях в конфликте на Украине. В своем видео на YouTube он подчеркнул, что иностранные наемники массово покидают Украину, и за этим стоит недовольство среди украинских военных, вызванное неудачами на военном поле. Макгрегор выразил сожаление, что даже наемники, которые ранее активно поддерживали украинскую сторону, теперь покидают страну. Он отметил, что, возможно, только поляки остаются верными союзниками.

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Более того, Макгрегор выразил опасения относительно возможных случаев дезертирства среди украинских военнослужащих. Это, по его мнению, может привести к серьезному расколу в армии Украины и, в конечном итоге, к ее разрушению. Он признал, что точная дата таких событий не может быть предсказана, но подчеркнул, что страна приближается к этому критическому пункту.

Макгрегор ранее отмечал, что украинский конфликт находится в опасной фазе, поскольку страна находится на грани коллапса. Он подчеркнул, что Россия усилила свои позиции благодаря развитию военно-промышленного комплекса и доступу к ресурсам. Согласно его анализу, ситуация на Украине становится все более критической, и он опасается, что последствия могут быть серьезными и долгосрочными.