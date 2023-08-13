ЕС поддерживает усилия ЭКОВАС и не признает военный переворот

Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразил свою намеренность направить делегацию в Нигер для переговоров с мятежниками на высоком уровне. Об этом было объявлено агентством Reuters, ссылаясь на заявление представителя парламента. По сведениям этого источника, группа переговорщиков стремится провести встречу с ключевыми лидерами мятежников, которые ранее свергли легитимного президента Нигера, Мохамеда Базума.

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Ранее, высокопоставленный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, Жозеп Боррель, подтвердил приостановление всех форм сотрудничества с африканской страной. Он также отметил, что ЕС полностью поддерживает действия ЭКОВАС, направленные на восстановление легитимной власти свергнутого президента Нигера, и явно выразил нежелание признавать проведенный военный переворот.

В конце июля стало известно, что столицу Нигера, Ниамей, контролируют мятежники, удерживая в заложниках президента Мохамеда Базума. В то же время верная президенту армия предоставила мятежникам ультиматум. В ночь на 27 июля мятежные военные объявили через национальное телевидение о свержении президента и передаче власти в руки "Национального совета спасения родины".