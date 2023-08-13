Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС

Европейский союз (ЕС) готов принять более жесткие меры в поддержку восстановления демократии в Нигере, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС твердо выражает свою поддержку усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и готов сделать значительный вклад в обеспечение стабильности, принимая дополнительные дипломатические шаги.

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В то время как ЭКОВАС группирует свои военные силы, Боррель подчеркивает важность диалога как ключевого инструмента для разрешения кризиса. Он также указывает на необходимость пересмотреть стратегию санкций в соответствии с изменяющейся обстановкой.

Официальное заявление ЕС из Брюсселя гласит: "Евросоюз обязуется активно участвовать в совместных усилиях с ЭКОВАС и примет меры по введению индивидуальных санкций, направленных на поддержание демократии и стабильности".

События в Нигере находятся в центре внимания международного сообщества. С объявлением мятежников о задержании президента Мохамеда Базума и последующим ультиматумом ситуация обострилась. Для решения кризиса требуется согласованное и скоординированное усилие мировых и региональных игроков.