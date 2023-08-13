На данный момент есть два основных варианта: сохранить текущую систему или передать контроль над Национальной гвардией Северному командованию США

После неудачного вмешательства Национальной гвардии в события января 2022 года вокруг Капитолия и в свете протестов после гибели Джорджа Флойда в 2020 году, Пентагон активно прорабатывает планы по реструктуризации данной силы в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сообщает The Associated Press, эти изменения могут включать передачу контроля над авиационными подразделениями округа Колумбия, которые подверглись острой критике во время протестов, и укрепление присутствия военной полиции.

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Основной дискуссией становится вопрос о том, кто возглавит охрану округа. В отличие от штатов, где подразделения Национальной гвардии находятся под контролем губернаторов, в Колумбии главенствующей властью обладает президент. Эта обязанность передается министру обороны, который обычно делегирует ее министру армии, указывает AP.

Существуют два основных сценария изменений: оставить текущую систему или передать контроль над Национальной гвардией Северному командованию США.

Ранее адмирал Джон Акуилино, руководитель Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, подчеркнул, что США остаются единственной мировой державой, способной одновременно заниматься несколькими важными делами. После начала Россией спецоперации на Украине, он отметил, что только американские власти могут справиться с подобными вызовами. Несмотря на оказание военной помощи Киеву, Соединенные Штаты продолжают также поддерживать Тайвань.