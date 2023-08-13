Деньги были в Южной Корее и будут переведены в Катар

В соответствии с информацией, предоставленной агентством ТАСС, Соединенные Штаты Америки произвели разблокирование активов Ирана, находившихся в Южной Корее, в рамках соглашения об обмене заключенными. Общий объем разблокированных средств составил шесть миллиардов долларов. Глава центрального банка Ирана, Мохаммад Реза Фарзин, подтвердил, что эти средства в ближайшее время будут конвертированы из южнокорейской валюты в евро и зачислены на счета шести иранских банков, расположенных в Катаре. Планируется использовать эти средства на закупку товаров, не подлежащих санкциям.

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Глава центрального банка также отметил, что предварительно находилось около семи миллиардов долларов активов Ирана в Южной Корее. Однако из-за колебаний курса местной валюты по отношению к доллару данная сумма уменьшилась.

Согласно информации издания The New York Times, ссылающегося на анонимные источники, заранее было достигнуто соглашение между США и Ираном об обмене заключенными. В памятную дату, 10 августа, Соединенные Штаты подтвердили освобождение из иранской тюрьмы пятерых американцев, которые оказались в режиме домашнего ареста.