Ах, Одесса - жемчужина у моря (с)

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высказал опасение, что Украина может не суметь удержать контроль над Одессой, поскольку способность ВСУ продолжать военные действия снижается. Джонсон подчеркнул, что Российская армия активно продвигается на направлении Харькова и, вероятно, освобождение Купянска уже близко. ВСУ понесли серьезные потери в личном составе и столкнулись с трудностями в формировании новых войск.

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Предыдущее заявление бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора показало, что ВСУ могут подвергнуться разгрому в случае дальнейшего продвижения российских войск. Он выразил мнение, что недовольство военных политикой руководства может способствовать массовым сдачам украинских солдат в плен России. Эти действия, по мнению полковника, обусловлены внутренними проблемами и неудовлетворенностью внутренней политикой украинской армии.