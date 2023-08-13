Они пройдут на полигоне с говорящим названием «Бабадаг»

Согласно информации от пресс-службы министерства национальной обороны Румынии, с 14 августа начинаются международные военные учения боевой группы НАТО, которые пройдут на полигоне «Бабадаг». Главная цель учений, получивших название "Deployex", заключается в отработке стратегии быстрого развертывания войск и техники боевой группы.

реклама

Событие продлится до 18 августа и предполагает участие 250 военнослужащих из Франции и Люксембурга, а также 65 единиц техники из состава боевой группы НАТО.

В то же время, Северный флот начал свою собственную командно-штабную тренировку, которая охватывает вопросы управления войсками в Арктической зоне. В рамках нескольких дней учений, военные специалисты будут углубленно изучать тактику развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки и перебазирования береговых войск.

Особое внимание будет уделено изучению особенностей и условий операций в Арктической морской зоне. Планируется проведение специальных операций по изоляции районов действий и изучение методов блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп.