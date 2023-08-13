Делегация РФ: Запад помешал работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО

На сессии в Вене, посвященной рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), представители западных стран внесли помехи работе подготовительного комитета, препятствуя принятию итогового документа. Основной причиной такого развития событий стали попытки этих стран использовать обзорный процесс для продвижения своих политических целей, не связанных с целями ДНЯО. В результате подобной позиции, достижение консенсуса по итоговому документу оказалось невозможным.

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Заявление российской делегации выразило недовольство этими действиями, подчеркнув, что противоречиво поданные аспекты нераспространения ядерного оружия также сказались на невозможности согласовать общий итоговый документ. Одновременно на заседаниях были обсуждены важные вопросы, связанные с ядерным разоружением, нераспространением ядерного оружия и мирным использованием атомной энергии.

Делегация России выразила надежду, что будущие сессии подготовительного комитета позволят разрешить хотя бы часть настоящих противоречий и достичь конструктивного согласия по вопросам ДНЯО. В контексте этих событий, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что страны НАТО стремятся оказывать давление на Россию и Китай с целью установления своего господства в сфере ядерного вооружения. Он также подчеркнул, что нередко ДНЯО используется западными странами для дискриминации против неядерных государств.