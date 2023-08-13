Командующий армии Нигерии заявил что такие штуки у них не пройдут

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигерии заявило о возникновении заговора, нацеленного на подстрекательство военнослужащих против президента страны Болы Тинубу с целью свержения его с власти. Информацию об этом опубликовала газета "Daily Trust", ссылаясь на заявление официального представителя нигерийских ВС - бригадного генерала Тукура Гусау.

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Согласно данным издания, высшее военное командование утверждает, что различные круги задумали заговор с целью подстрекательства военных к свержению текущей демократической администрации, возглавляемой президентом Болой Тинубу. Генерал Гусау отмечает, что такие действия являются непатриотичными.

Он также подчеркивает, что военнослужащие не намерены участвовать в каких-либо мятежных акциях и будут продолжать исполнять свои конституционные обязанности, не замышляя никакого переворота против действующей власти.

Следует напомнить, что 26 июля стало известно о задержании мятежниками президента Мохамеда Базума в столице Нигера, городе Ниамей, при этом верные президенту части армии поставили им ультиматум. В ночь с 26 на 27 июля мятежные военные объявили по национальному телевидению о его отстранении и передаче власти "Национальному совету спасения родины".