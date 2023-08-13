Также существует проблема с судами, которые находятся в порту Херсона

В Турции продолжаются настойчивые переговоры о эвакуации судов, оказавшихся заблокированными в украинских портах. Об этом проинформировал общественность министр обороны Яшар Гюлер в эксклюзивном интервью для телеканала A Haber.

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Гюлер разъяснил, что речь идет о 12 судах и одном поврежденном судне с подъемным краном. В настоящий момент шесть из них застряли в портах Николаева и Ольвии, которые находятся под контролем Украины. Министр подчеркнул, что параллельно ведутся активные переговоры как с российской стороной, так и с украинской стороной конфликта. Однако, по его словам, ни одна из сторон пока не предоставила конкретных гарантий.

Гюлер выразил также заботу о судах, находящихся в порту Херсона, где после взрыва на Каховской ГЭС образовалась проблема. Порт оказался заполнен деревьями и различными предметами, принесенными водой. Министр пояснил, что требуется дополнительная уборка для обеспечения безопасного возвращения этих судов в Турцию. Планируется подобрать оптимальное время для осуществления этой операции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение возобновить зерновую сделку, подчеркнув, что Турция готова сыграть ключевую роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Стоит отметить, что Россия приостановила выполнение договоренностей по зерновой сделке с 17 июля. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, подчеркнул, что часть сделки, затрагивающая Россию, остается не выполненной.