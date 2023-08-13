Крымский мост — это объект сугубо гражданской инфраструктуры, нанесение ударов по которому недопустимо

Россия не оставит без ответа предпринятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки нанести удары по территории Крыма. Это было подчеркнуто Марией Захаровой, официальным представителем российского Министерства Иностранных Дел, в её комментарии, опубликованном на официальном сайте министерства.

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Захарова утверждает, что МИД России категорически осуждает эти атаки, и подчёркивает, что Крымский мост представляет собой гражданскую инфраструктуру, а посягательства на неё недопустимы.

"Такие диверсии дают мировому сообществу возможность вновь увидеть истинную сущность киевского режима. Такие варварские акции не могут быть оправданы, и на них будет дан ответ", - заверила Захарова.

Ранее Министерство Обороны России информировало о попытке ВСУ атаковать Крымский мост с использованием модифицированной ракеты С-200. Эта попытка была успешно предотвращена, и никто не пострадал.

Глава Крыма, Сергей Аксёнов, в свою очередь, доложил о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он подтвердил информацию о ещё одной сбитой ракете в этом районе.