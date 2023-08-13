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Россия не оставит без ответа предпринятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки нанести удары по территории Крыма. Это было подчеркнуто Марией Захаровой, официальным представителем российского Министерства Иностранных Дел, в её комментарии, опубликованном на официальном сайте министерства.
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Захарова утверждает, что МИД России категорически осуждает эти атаки, и подчёркивает, что Крымский мост представляет собой гражданскую инфраструктуру, а посягательства на неё недопустимы.
"Такие диверсии дают мировому сообществу возможность вновь увидеть истинную сущность киевского режима. Такие варварские акции не могут быть оправданы, и на них будет дан ответ", - заверила Захарова.
Ранее Министерство Обороны России информировало о попытке ВСУ атаковать Крымский мост с использованием модифицированной ракеты С-200. Эта попытка была успешно предотвращена, и никто не пострадал.
Глава Крыма, Сергей Аксёнов, в свою очередь, доложил о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он подтвердил информацию о ещё одной сбитой ракете в этом районе.