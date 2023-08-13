Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
МИД пообещал не оставить без ответа попытки ударов ВСУ по Крыму
Крымский мост — это объект сугубо гражданской инфраструктуры, нанесение ударов по которому недопустимо

реклама

Россия не оставит без ответа предпринятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки нанести удары по территории Крыма. Это было подчеркнуто Марией Захаровой, официальным представителем российского Министерства Иностранных Дел, в её комментарии, опубликованном на официальном сайте министерства.

реклама

Захарова утверждает, что МИД России категорически осуждает эти атаки, и подчёркивает, что Крымский мост представляет собой  гражданскую инфраструктуру, а посягательства на неё недопустимы.

"Такие диверсии дают мировому сообществу возможность вновь увидеть истинную сущность киевского режима. Такие варварские акции не могут быть оправданы, и на них будет дан ответ", - заверила Захарова.

Ранее Министерство Обороны России информировало о попытке ВСУ атаковать Крымский мост с использованием модифицированной ракеты С-200. Эта попытка была успешно предотвращена, и никто не пострадал.

Глава Крыма, Сергей Аксёнов, в свою очередь, доложил о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он подтвердил информацию о ещё одной сбитой ракете в этом районе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
США разблокировали 6 млрд долларов Ирана за освобождение пяти американцев из тюрьмы
Пентагон запланировал проведение реструктуризации Нацгвардии в Вашингтоне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
41
Этим утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
6
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
11
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
7
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Forbes: Танки "Леопард", переданные Украине от Бельгии, поломанные и требуют дорогого ремонта
1
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
11
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
Colorfire выпускает материнскую плату Intel B760 в серии с котиками MEOW
+
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
1
Европа увеличила зависимость от российского газа, наращивая закупки СПГ компании «Новатэк»
2

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
78
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
42
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
15
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
35
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
2
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
4
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
1
В России около 7 миллионов серых SIM-карт, часть из них Роскомнадзор скоро заблокирует
4
Филиппины под эгидой США бросают вызов Китаю на фоне новой напряженности в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

glavhyilo
07:56
пошли бунты по африке.Надо щас свергать демократов,пока они до войны,там не довели
В Нигерии заявили о заговоре и подстрекательствах к мятежу по типу произошедшего в Нигере
1kot4u
07:44
Ура, техническая статья на техническом сайте! Поставил 5*. По теме, я бы скептически относился к идее брать бу камень, тем более впаянный, да еще с алика. Если что-то пойдет не так, вся система идет ...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Sergey Yakovlev
07:32
Уважаемый ты чего на наркоте сидишь?
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
deniskaaaa1
07:25
я помню что Жириновский говорил, Одесса тоже в составе России будет.
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
Bamboliny
07:17
На мой взгляд, шило на мыло по компактности. Если уж надо было компактно, то лучше что-то баребонное взять, а то и вообще совсем мелкое, как понимаю RX580 особо-то и не нужна. При этом мощность проца ...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Витя Свистоплясов
06:59
Поздравляю от чистого сердца с праздником великолепный незнакомец !🥳🤟
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
Юрий Рябухин
06:40
Ну, задачей было отсканить свой бумажный фотоархив, и для этого я использовал свой старый мюстек 2004 года, отличный был аппарат в свое время, но боже, как же он медленно работал. 7 минут сканирование...
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
Юрий Рябухин
06:36
Когда я поехал в деревню в гости к предкам за 6 тыс км от нынешнего места жительства, то мне стало лень тащить через всю страну свой старый асер 12 года, понадеявшись на то, что у предков остался мой ...
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
dimchoos
06:34
Core i7-11800H(ES)+POLESTAR HM570 PRO+16KingSpec+16GBKingSpec RAMM 3200Mhz+ JIESHUO RTX-3060M 6GB У меня такая, работает без проблем год. Потребление пиковое 120Ват.
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Johan_888
06:22
Приехали на "сафари", а оказалось, что не в качестве охотников. "Дичь" внезапно оказалась настолько вооружённой до зубов и тренированной за полтора года войны, что убежать на обеих ногах оказалось нев...
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем