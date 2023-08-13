Названы возможные сроки встречи Путина и Эрдогана

Ожидается, что встреча между лидерами Турции и России, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, возможно, состоится либо в конце августа, либо в начале сентября. Такую информацию сообщил турецкий телеканал A haber.

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В соответствии с данными канала, Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию, однако также готов рассмотреть вариант поездки в Россию, если это будет более удобным вариантом. Текущая дата встречи пока не разглашается, однако, как предполагается, она состоится в указанный временной интервал.

Ранее Эрдоган выразил желание возобновить зерновую сделку и подчеркнул ключевую роль Турции в урегулировании российско-украинского конфликта. Следует напомнить, что Россия прекратила действие соглашений по зерновой сделке 17 июля, пояснив, что часть сделки в отношении России, так и не была выполнена.