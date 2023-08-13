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Агент MI6 Крук отверг возможность создания Западом бесполетной зоны над Украиной
На Украине и так бесполетная зона из-за свезенного в регион ПВО

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Внедрение концепции бесполетной зоны над Украиной остается недостижимой целью для Запада, что оставляет небо над этой страной уязвимым. В своем интервью для YouTube-канала Judging Freedom бывший агент британской разведки Аластер Крук высказал свою точку зрения на этот счет.

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Крук подчеркнул, что даже попытка внедрения бесполетной зоны могла бы ввергнуть страны Запада во  вооруженный конфликт на Украине. «Осуществление такой зоны остается недостижимым», - подытожил бывший агент разведки.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер высказывал мнение о том, что установление бесполетной зоны над Украиной могло бы способствовать обеспечению безопасности Киева.

Германия решительно отклонила идею создания подобной зоны над Украиной.

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